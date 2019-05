Chiro vraagt en krijgt een zebrapad in de Molenstraat Tom Van de Weyer

21 mei 2019

12u51 10 Scherpenheuvel-Zichem Er komt dan toch een zebrapad in de Molenstraat bij de ingang van het chirolokaal. Burgemeester Manu Claes (CD&V) bevestigt het nieuws. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft toegezegd om binnenkort een zebrapad aan te leggen.

Oppositiepartij N-VA kwam met het nieuws naar buiten op haar Facebookpagina. “Van zodra het gemeentebestuur een voorstel voor de oversteek doet en mits een aanvullend reglement, start AWV met de uitvoering”, schrijft fractieleider Allessia Claes. “Hopelijk maakt het bestuur hier snel werk van.”

De jongeren van de chiro vroegen al een tijdje om een zebrapad in de Molenstraat, tussen de parking naast het kerkhof en de ingang van hun lokaal. De chiro telt zo’n 190 leden waarvan velen oversteken op die plaats. Om hun vraag kracht bij te zetten tekenden ze afgelopen zondag met krijt zelf een zebrapad.

“Na de actie van zondag hebben we overlegd met de chiro en zijn we nog eens gaan aankloppen bij het AWV”, zegt burgemeester Claes. “We hebben een akkoord bereikt. Recent waren verkeerstellingen gedaan in de Molenstraat. De resultaten rechtvaardigen de aanleg van een zebrapad. Het AWV is beheerder van deze weg en zal de belijning uitvoeren. We zullen erop toezien dat dit snel gebeurt.”

Toch kan het best nog even duren voor het zebrapad er daadwerkelijk ligt. De aanleg van een oversteekplaats bij de school De Vlindertuin in Averbode liet ook lang op zich wachten. Pas nadat leerlingen een ludieke actie hielden waarbij ze zich als zebra hadden verkleed, kwam het AWV in actie.