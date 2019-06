Channel Zero naar Lolands Ook lokale band ‘Capital Scum’ van de partij Geert Mertens

30 juni 2019

02u21 0

Lolands pakt uit met een nieuwigheid. Het festival lanceert een metal- en punkdag op vrijdag 13 september. Topper op de eerste editie is Channel Zero. Daarnaast mogen ook Belgian Asociality én Capital Scum aantreden. Deze laatste band is de grondlegger van de Hageland Hardcore en bestaat dit jaar 35 jaar. Om dit te vieren heeft de groep zopas, samen met Agathocles, ook een vinylplaat uitgebracht met nieuw werk. “Het gaat een leuk feestje worden en ik verwacht veel volk”, zegt Peter ‘Pies’ Laeremans van Capital Scum.

De bekendste metalband van België, Channel Zero, treedt op tijdens Lolands. De groep tourde door heel Europa in het voorprogramma van onder meer Napalm Death, Life of Agony en Body Count. Daarnaast komt ook Belgian Asociality. Zij brengen al twintig jaar rammende pretpunk. Ook ‘Goe vur in den otto’ speelt een dj-set. Het festival wordt geopend door Capital Scum. De groep speelt een thuismatch. Ze ontstonden in Scherpenheuvel.

Om hun 35ste verjaardag te vieren namen ze ook zes nummers van vroeger op. “De nummers dateren allemaal van in de jaren tachtig maar we hebben ze nooit fatsoenlijk opgenomen”, luidt het bij de bandleden. “Tot nu.” De rest van de plaat wordt gevuld door de muziek van generatiegenoten Agathocles. Wie de plaat wil bestellen, kan terecht op de Facebookpagina van de groep.

Op zaterdag 14 september is de Clement Peerens Explosition de headliner. Andere bands en artiesten die dag zijn Laura Tesoro, Mutox en Level Six. Het festival is ten voordele van het A.L.S.-fonds. Voor meer informatie en tickets kan je terecht op www.lolands.be.