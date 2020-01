Celstraf met uitstel voor belagen ex-partner KAR

27 januari 2020

Een man is veroordeeld voor het belagen van zijn ex in Scherpenheuvel-Zichem in 2017 en 2018. T.D. kon het niet verkroppen dat de relatie in juni 2017 op de klippen liep. D. begaf zich te pas en te onpas aan huis van de vrouw. Hij gaf telkens aan dat hij zijn dochtertje wilde zien. De man controleerde in die periode voortdurend het doen en laten van zijn voormalige partner. Het kwam ook meermaals tot achtervolgingen. Een keer werd hij daarvoor gearresteerd.

D. kreeg in 2015 al eens probatie-opschorting voor intrafamiliaal geweld. De rechter veroordeelde hem deze keer tot zes maanden cel en 800 euro boete. De straf is met uitstel gedurende drie jaar. Aan zijn ex moet hij een schadevergoeding betalen van 850 euro.