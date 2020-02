Carnavalstoet in Zichem gaat niet door wegens het verwachtte noodweer DDH

11u08 2 Scherpenheuvel-Zichem De carnavalstoet die zondagnamiddag door de straten van Zichem zou trekken is afgelast wegens het verwachtte stormweer.

Burgemeester Manu Claes (CD&V) van Scherpenheuvel-Zichem overlegde zondagochtend met de brandweer, politie, gemeentelijke diensten en de organisatoren. Daar werd beslist de stoet af te gelasten. “Gezien er in de namiddag stormachtig weer verwacht wordt met veel regen en rukwinden tot 90 km per uur en meer, kan de veiligheid van de deelnemers en het publiek niet verzekerd worden”, aldus Claes, die op advies van de hulpdiensten dan ook besliste om het evenement te annuleren. De carnavalstoet zou normaal vertrekken om 14.30 uur in de Ernest Claesstraat en was al aan zijn veertigste editie toe. Die gaat nu dus niet door.