Carnaval 2021 ook in Zichem op de helling DDH

30 september 2020

14u03 1 Scherpenheuvel-Zichem De coronacrisis en de maatregelen maken ook de carnavalisten in Zichem zenuwachtig. Organisator van de stoet Peter Vanelven van ‘De Zichemse Carnavalsvrienden’ vreest dat er ook volgend jaar geen groots carnavalsfeest zal zijn in de gemeente.

Volgens Vanelven is het feesten nog niet voor morgen en misschien ook niet voor volgend jaar. “ Onze stoet gaat normaal door op valentijnsdag maar ik twijfel of dat gaat lukken. Door corona is het sociale en culturele gebeuren volledig weg en daar word ik een beetje depri van.”

Moed nog niet opgeven

Het is niet dat de carnavalist de moed nu al opgeeft, maar anderzijds wil hij ook realistisch zijn. “We hebben al gesprekken gehad met de mannen van Scherpenheuvel en we willen de stekker er nog niet definitief uittrekken voor volgend jaar maar ik vrees dat we tot de zomer van 2021 dergelijke evenementen niet deftig zullen kunnen organiseren. Ik heb ook al gesprekken gehad met de betrokken schepen en we zouden eventueel een coronaproof gebeuren kunnen opzetten maar dat is dan met heel veel dranghekken en heel wat maatregelen, waar zijn we dan mee bezig? Zo elk in zijn klein bubbeltje, da’s geen carnaval he. Binnenkort praten we nog met de burgemeester, schepen en politie maar ik vermoed dat dit weinig zal veranderen aan het al dan niet kunnen organiseren van een deftig carnavalsfeest. In ieder geval, zolang er geen vaccin is, komt er van festiviteiten zoals vroeger weinig in huis.”

Eetfestijn gaat ook niet door

De stoet verhuizen naar de zomer, zoals even gesuggereerd werd in Aalst, vindt Vanelven sowieso geen optie. “Is dat dan in augustus? Neen, carnaval is carnaval en dat vier je in het voorjaar.”

Het eetfestijn van de carnavalisten op 23 en 24 oktober gaat in elk geval niet door. “We hebben even overwogen om een meeneemformule aan te bieden maar dat zou een financiële aderlating betekenen. Laat ons hopen dat er snel een oplossing komt en we weer echt mogen feesten.”