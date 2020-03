Cafébaas grijpt partner naar de keel: zes maanden cel KAR

26 maart 2020

16u17 0 Scherpenheuvel-Zichem Een 48-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem is veroordeeld tot zes maanden cel voor slagen aan zijn vriendin goed twee jaar geleden.

S.V. greep haar naar de keel in het café dat hij uitbaatte en duwde haar tegen de frigo. Het slachtoffer liet haar verwondingen attesteren. V. werd al acht maal veroordeeld voor feiten van slagen en verwondingen en tien keer in de politierechtbank.

“De beklaagde slaagt er moeilijk in zijn kalmte te bewaren wanneer hij zich onder invloed van alcohol bevindt”, meende de rechter in het vonnis. “Als café-uitbater dient hij er zich van bewust te zijn wat het effect van alcoholgebruik is op de gedragingen van een persoon. Hij blijkt hier hardleers in te zijn”, stelde de rechter. Volgens de rechtbank is het uitvoeren van een werkstraf geen passende maatschappelijke reactie. De veertiger kreeg een celstraf van zes maanden, waarvan de helft met uitstel. De boete van 800 euro is effectief. De twee zouden ondertussen geen koppel meer zijn.