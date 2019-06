Buurthuis Onderons in Schoonderbuken is geopend onder grote belangstelling Tom Van de Weyer

03 juni 2019

Buurthuis Onderons is dit weekend officieel geopend in het voormalige KLJ-gebouw in Schoonderbuken. Burgemeester Manu Claes (CD&V) knipte het lintje door van het eerste buurthuis in Scherpenheuvel-Zichem.

“Dit is een open huis waar iedereen welkom is, arm of rijk, jong of oud”, zegt oprichter Conny Valvekens. Ze begon het initiatief bij haar thuis in Scherpenheuvel en moest lang zoeken voor ze een geschikt pand had gevonden.

Onderons staat open voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek, maar is geen opvangtehuis. Wie nood heeft aan hulp of adviezen kan rekenen op een discrete begeleiding van de vzw Onderons.

De opening zaterdag werd live uitgezonden door ‘Straat Préféré’ van Radio 2, dat verschillende buurtfeesten dit weekend onder de aandacht bracht.

“Voortaan willen we elk jaar een groot feest houden, maar dan iedere keer in een andere deelgemeente”, zegt Conny. “Zo creëren we samenhang tussen alle mensen in Scherpenheuvel-Zichem. Ons eerste evenement is de ‘Foerfoaf’ in samenwerking met de Bukenruiters, op woensdag 31 juli om 21 uur.”

