Burgemeester overrompeld door berichten van verontruste burgers: “Coronacijfers stijgen niet. Er is geen reden tot paniek” Kristien Bollen

09 juli 2020

21u24 11 Scherpenheuvel-Zichem Burgemeester Manu Claes (CD&V) werd woensdag plots bedolven onder berichtjes en telefoontjes van verontruste burgers. “Op sociale media was er een bericht opgedoken dat er volgens de onlinetool van Sciensano negen nieuwe besmettingen van COVID-19 waren en dat er een nieuwe uitbraak was in de stad. Een paniekreactie van de bevolking, is dan niet abnormaal”, reageert de burgemeester.

Intussen is de situatie uitgeklaard. Reden tot paniek is er niet. “We zijn met de crisiscel bijeengekomen en hebben contact gehad met Sciensano”, zegt de burgemeester. “Daaruit hebben we geleerd dat woonzorgcentrum Armonea-Voortberg in Testelt al zijn bewoners regelmatig op het coronavirus laat testen. Daarbij zijn er inderdaad negen besmettingen gemeld, maar er is er maar één nieuwe. De rest zijn dus herbevestigingen. Ik betreur het dat het zo onduidelijk in de tabellen is opgenomen.”

De patiënten in het woonzorgcentrum zouden het goed stellen. “Uiteraard zijn ze in quarantaine geplaatst. Ook met de stad proberen we alle nodige maatregelen te nemen. We moeten waakzaam en alert blijven. Het virus is nog altijd niet verdwenen”, zegt de burgemeester tot slot.