Burgemeester moet tal van berichtjes beantwoorden op totaal uit de lucht gegrepen “stijgende corona-cijfers”. “Er is gelukkig geen reden tot paniek, toch blijven we waakzaam” Kristien Bollen

09 juli 2020

21u24 0 Scherpenheuvel-Zichem Burgemeester Manu Claes werd gisteren plots bedolven onder verontrustende berichtjes en telefoontjes van vele burgers. “Op social media was er een bericht opgedoken dat meldde dat er volgens de onlinetool van Sciensano liefst negen nieuwe besmettingen vanC-19 waren gemeld en er van uitging dat er een nieuwe uitbraak was in de stad. Natuurlijk krijg je dan een paniekreactie van de bevolking” reageert de burgemeester.

Intussen is de situatie echter duidelijk en is er geen reden tot paniek. “We zijn meteen bijeengekomen met de crisiscel en hebben contact opgenomen met Sciensano” zegt de burgemeester. “Het gaat inderdaad om negen besmettingen maar slechts één nieuwe. De andere acht zijn ‘herbesmettingen’. Het woonzorgcentrum Armonea-Voortberg in Testelt laat al zijn bewoners regelmatig testen op het coronavirus. Hier waren negen positieve gevallen, waarvan er dus één nieuwe patiënt. De andere zijn van patiënten die al enkele weken eerder positief reageerden en dat nu nog steeds zijn. Geen nieuwe gevallen dus maar herbevestigingen. Spijtig dat dit niet meteen duidelijk in de tabellen is opgenomen zodat mensen verkeerde conclusies treffen en dat dan ook nog online plaatsen en er dus paniek uitbreekt. De patiënten in het woonzorgcentrum zijn gelukkig niet echt ziek maar zijn uiteraard in quarantaine geplaatst. Met de stad trachten we alle nodige maatregelen te nemen. Recentelijk was er de volledige heropstart van de wekelijkse markt met 90 kramen en een 2.000 tal bezoekers. Als dan nadien het ‘nieuws van een nieuwe uitbraak in Scherpenheuvel’ komt, is het logisch dat er paniek uitbreekt onder de bevolking. Intussen kreeg ik tal van telefoons, berichten en mails van ongeruste mensen. Zo We zijn blij dat we hier duidelijkheid kunnen scheppen dat er geen reden tot paniek is. Toch blijven we waakzaam en alert; het virus is nog niet verdwenen.”