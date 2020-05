Burgemeester Manu Claes in coronatijden: “Ik vrees voor meer kansarmen na corona”

Scherpenheuvel-Zichem

Al weken brengen we u verhalen van BV’s in lockdown maar sommigen moesten niet in hun eigen kot blijven omdat ze noodgedwongen naar buiten moeten. Burgemeester Manu Claes (61) van Scherpenheuvel-Zichem is zo iemand. Hij beleefde de lockdown op een heel andere manier en was naar eigen zeggen nooit zo druk aan de slag als de voorbije weken. “Ik heb veel ellende gezien en ik vrees dat meer mensen in de kansarmoede geraken na deze crisis. Dat raakt mij diep maar ik zag ook veel verbondenheid en solidariteit tussen de mensen en dat stemt mij dan weer gelukkig”. Meer verhalen van mensen in lockdown vind je hier