Bromfietser zonder verzekering of rijbewijs Kristien Bollen

10 september 2019

17u28 1

Politie Demerdal-DSZ controleerde maandagavond rond 19.30 uur een bromfietser op de Houwaartstraat in Scherpenheuvel-Zichem. De 17-jarige vrouw uit Tielt Winge bleek over geen verzekering te beschikken van haar bromfiets en was tevens geen houder van een rijbewijs.Politie nam de bromfiets in beslag