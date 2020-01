Bromfietser zonder rijbewijs test positief op drugs Kristien Bollen

22 januari 2020

In de Diestsestraat in Scherpenheuvel haalde de politie maandag een bromfietser uit het verkeer. De 24-jarige dame uit Scherpenheuvel testte positief op drugs en beschikte bovendien niet over een geldig rijbewijs om de bromfiets te mogen besturen. De politie nam daarom de bromfiets in beslag.