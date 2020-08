Bromfietser onder invloed blijkt ook nog drugs op zak te hebben Kristien Bollen

31 augustus 2020

18u43

Een 34-jarige bromfietser is zaterdag rond 23.30 uur gecontroleerd op de Weg Messelbroek in Scherpenheuvel-Zichem. De man uit Scherpenheuvel-Zichem legde hierbij een positieve speekseltest af en was bovendien in het bezit van een hoeveelheid drugs. De nodige processen-verbaal werden opgesteld.