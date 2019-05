Bromfiets van bestuurder zonder rijbewijs in beslag genomen Kristien Bollen

29 mei 2019

Op de Westelsebaan in Scherpenheuvel-Zichem controleerde politie dinsdagmiddag rond 14.30 uur een bestuurder van een bromfiets. De 20-jarige bestuurder uit Laakdal bleek niet te beschikken over een rijbewijs. Op last van het parket werd de bromfiets geïmmobiliseerd en getakeld.