Boomverzorgers zoeken naar zwammen in het park rond de basiliek Tom Van de Weyer

06 juni 2019

18u40 3 Scherpenheuvel-Zichem De bomen in het park rond de basiliek zijn allemaal rechtop gebleven tijdens de storm van dinsdagavond. Toch dreigt een ander gevaar, dat vanuit de grond komt. “Bij vorig stormweer zijn twee bomen omgewaaid, die waren vanbinnen rot door zwammen”, zegt pastoor Luc Van Hilst. Een boomverzorger is nu bezig met een grondige inspectie.

Na een stormachtige nacht kan de kerkfabriek in haar park heel wat afgebroken takken ruimen. “Dit keer zijn er geen bomen gevallen, maar bij eerdere stormen knakten twee zware beuken af en belandden op het wandelpad. Allebei waren ze aangetast door een zwam”, zegt Van Hilst.

“Misschien zijn er nog meer bomen aangetast, zonder dat we het zien. We willen het park wel ontraden bij nakend onweer, maar er is altijd vrije toegang.” In maart liet burgemeester Claes het park nog sluiten toen hevige rukwinden overkwamen, maar veel meer dan een lintje spannen over de toegangswegen kan je niet doen.

Bonte verzameling

“Oorspronkelijk stonden er zo veel bomen niet in het park. De basiliek moest immers van ver zichtbaar blijven”, zegt Van Hilst. “Ze zijn aangeplant in een tijd dat dreven erg in de mode waren. Zo is een bonte verzameling van soorten ontstaan in het park. Sommige zijn veel te hoog geworden omdat ze te dicht tegen elkaar staan.”

Preventief kappen mag zomaar niet. Het park (de besloten hof, zoals het heet), maakt deel uit van de site van de basiliek en is beschermd door Onroerend Erfgoed. “Er is een landschapsbeheersplan voor opgemaakt. Onroerend Erfgoed wijst ons een gespecialiseerde firma toe”, zegt Van Hilst. “Elke twee jaar komen ze inspectie doen. Vorige week is dat voor het laatst gebeurd. We wachten de resultaten af.”

“We streven ernaar zo veel mogelijk bomen te behouden”, zegt boomverzorger Nik Zegels van de firma Treexpert. Hij heeft twee dagen inspectie gedaan in het park. “Er staan zo’n 400 eenheden. De variëteit is erg divers, beuken, eiken, acacia’s en kerselaar om maar enkele soorten te noemen. De helft ervan heb ik intussen in kaart gebracht. Bij een grote beuk die was gevallen hebben we reuzenzwam vastgesteld. Die tast de wortels aan, waardoor de stabiliteit in gevaar komt. Bomen genezen van zulke schimmels kunnen we niet. We kunnen enkel maar de grond rond de stam verbeteren door er bijvoorbeeld een laag organisch materiaal te strooien.”

“Ik zal nog minstens één bezoek nodig hebben. Elke boom wordt ingedeeld in een klasse van risico. Daarna wordt een rapport gemaakt en leggen we ons advies voor aan de kerkraad.”