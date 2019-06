Bewoners van WZC Voortberg genieten van verkoelend voetbad Tom Van de Weyer

26 juni 2019

16u53 0

De bewoners van woonzorgcentrum Armonea Voortberg in Testelt krijgen woensdagmiddag verkoeling in een fris voetbad. Ook werden waterijsjes aangeboden. De gordijnen bleven dicht tegen de felle zon en wie toch het dagelijkse wandelingetje wilde maken werd aangeraden om zonnecrème te smeren en een hoedje te dragen.

“Het hitteplan is van kracht en dan zorgen we dat er overal in het centrum voldoende drinkwater beschikbaar is”, zegt woonzorgconsulent Ellen Joos. “Een aantal geplande activiteiten werden geschrapt of aangepast. Veel mensen doen bij dit weer liever een dutje, maar op hun wafels zijn ze wel erg gesteld. Het wafelbakken hebben we dan ook gedaan, niet in de creatieve ruimte, maar beneden in de keuken. We hebben er een smoothie bij geserveerd.”

In deze periode biedt de Voortberg, net als de 85 andere centra van Armonea, een extra dienst aan voor senioren die nog niet in een WZC wonen. “We stellen tijdelijke zomerverblijven ter beschikking. Hun mantelzorgers, familie en huisgenoten kunnen dan met een gerust gevoel op vakantie vertrekken”, zegt Joos. “Hier in Testelt bieden we tien kamers aan als zomerverblijf. We bespreken vooraf de wensen van de mantelzorger en de senior. Hij of zij krijgt hier dezelfde zorg en aandacht als de permanente bewoners van het WZC. De duur van het zomerverblijf is minimaal één week en maximaal drie maanden, tot september. Wie interesse heeft kan zich bij mij melden.”

“De Voortberg heeft overigens steeds kamers ter beschikking voor tijdelijke herstel. Bijvoorbeeld iemand met een gebroken heup die ontslagen is uit het ziekenhuis kan bij ons nog enkele dagen verblijven. Deze service maken we kenbaar via de huisartsen en sociale diensten in de regio.”