Bewoners tellen 15 voertuigen per minuut: “Graag éénrichtingsverkeer in Prattenborgstraat” Tom Van de Weyer

16 juli 2019

14u23 2 Scherpenheuvel-Zichem Bewoners van de Prattenborgstraat vragen om eenrichtingsverkeer en een aangepast circulatieplan in het centrum van Scherpenheuvel. “Hier passeren gemiddeld 15 voertuigen per minuut, waaronder vrachtwagens”, zegt Fred Vleeschhouwers. “Als ze kruisen met de lijnbussen, moeten ze voor elkaar uitwijken. Geen wonder dat de bewoners hun auto’s half op de stoep parkeren, anders worden de zijspiegels eraf gereden. Deze situatie houdt al jaren aan en wordt onleefbaar.”

De Prattenborgstraat verbindt de gewestwegen tussen Aarschot en Diest. Het doorgaand verkeer gebruikt de straat als ringlaan. “Wanneer er bij de warenhuizen in de August Nihoulstraat vrachtwagens staan te laden en lossen, ontstaat er in de dorpskern files”, zegt Vleeschhouwers.

Eenrichtingsverkeer is volgens het stadsbestuur geen evidente oplossing, want de brandweerkazerne is gevestigd in de Prattenborgstraat. “We zijn bezig met een update van het mobiliteitsplan. Een voornaam aandachtspunt is dat we doorgaand verkeer zo veel mogelijk willen beperken in het centrum van Scherpenheuvel”, zegt Nico Bergmans (Open Vld), schepen van Mobiliteit. “Om dit te realiseren hebben we hogere overheden nodig. We leggen onze visie voor in de vervoersregio Leuven, waar we voortaan deel van uitmaken. Eind dit jaar verwachten we de eerste feedback.”