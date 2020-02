Bewoner is wanhoop nabij: “Trappen van sociale woning zijn levensgevaarlijk!” DDH

03 februari 2020

11u53 0 Scherpenheuvel-Zichem Ronny Briers is de wanhoop nabij. Hij woont in een flat van de sociale huisvestingsmaatschappij in Scherpenheuvel-Zichem maar is niet te spreken over de infrastructuur van het gebouw. Vooral de trap naar zijn flat baart hem zorgen. “Die is levensgevaarlijk maar niemand doet er iets aan. Er moet hier precies eerst een zwaargewonde vallen of erger”, zegt hij kwaad.

Drie jaar geleden huurde Ronny een nieuw appartement van huisvestingsmaatschappij “Diest uitbreiding” in de Kriekenlaan. Van bij het begin ondervond hij er problemen. “De trap naar onze flat is redelijk steil en er was maar één leuning voorzien aan de linkse kant. Door een werkongeval is mijn linkse arm verlamd en kon ik mij niet vasthouden aan die leuning. Ik vroeg dan ook om een tweede te plaatsen”, vertelt Ronny. Naar eigen zeggen moest hij meermaals aandringen vooraleer de tweede leuning er kwam en dan nog was het probleem voor hem niet opgelost. “Het materiaal waaruit die tweede leuning bestaat, is niet ideaal. Wanneer er regen op terecht komt wordt de leuning heel glad zodat je geen grip krijgt. Trouwens, de volledige trap is spekglad bij regenweer want halverwege de trap is er geen muur voorzien en wordt alles nat. Wanneer het dan nog gaat vriezen, riskeer je helemaal je leven. Ik ben er onlangs afgevallen en zat twee weken in mijn zetel. Mijn rug zag zwart van de val. Verderop staan nog flatgebouwen van dezelfde maatschappij en daar hebben ze de trap wel helemaal afgeschermd zodat die niet nat kan worden. Hier kan dat blijkbaar niet”, gaat Ronny verder.

Geen gehoor

De man trok al meermaals naar de huisvestingsmaatschappij, maar kreeg geen gehoor. “Ze zeggen dat het te veel kost en dat ze dan alle flatgebouwen in de buurt moeten aanpakken. Nochtans hebben ze best veel geld want sinds kort berekenen ze de huur op basis van al je inkomsten, inclusief de tegemoetkoming die ik ontvang omwille van mijn handicap. Concreet betekent dit voor mij 200 euro extra huur. Ik zou verwachten dat ze dan ook investeren in hun woningen”, gaat Ronny verder.

De bewoner ziet de toekomst eerder somber in en verwacht eigenlijk nog weinig van de huisvestingsmaatschappij. “Ik ging onlangs nogmaals bij hen langs en kreeg een brief waarin ze mij vertellen dat ze de grote opening in de trappenhal niet gaan dichten. Ik kon altijd mutatie aanvragen. Ik moet er mij dus bij neerleggen of verhuizen”.

Nog meer klachten

Ronny heeft trouwens nog meer klachten maar volgens hem wil de maatschappij ook daaraan niet verhelpen. “Van in het begin zijn er roestplekken op sommige muren. Het licht in de garage gaat automatisch aan wanneer je met de wagen binnen rijdt. Wanneer je te voet naar je auto stapt daarentegen gaat het meestal niet aan en moet je je weg vinden in het duister. Ik heb ook dat al meermaals gesignaleerd maar er gebeurt niets. Ik heb de moed intussen een beetje opgegeven en ik vrees dat er niets anders opzit dan te verhuizen. Heel jammer want ik woon graag in deze buurt”, besluit hij somber.

Begrip voor de situatie

Bij de huisvestingsmaatschappij hebben ze begrip voor Ronny’s ongenoegen maar een oplossing is niet meteen voorhanden. “Ik begrijp de frustratie maar wij hebben 850 huurders en kunnen onmogelijk ingaan op ieders wensen. Er staat inderdaad een flatgebouw verderop, waar de trap wel beschermd is tegen de regen, maar dat gebouw is later gezet. De problemen met roestvlekken en het licht in de garage zijn mij niet bekend., legt directeur Willem Van Damme uit. Volgens hem hebben ze wel degelijk geluisterd naar de klachten van Ronny. “We hebben op zijn vraag een tweede armleuning geïnstalleerd en ook een anti-sliplaag aangebracht op de kop van de trede. Meer is financieel niet haalbaar. U moet weten dat wij nu al met verlies werken, wat sommigen ook mogen beweren.”