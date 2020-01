Bestuurder zonder rijbewijs betrapt Kristien Bollen

29 januari 2020

Op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem controleerde de politie dinsdagmiddag rond 11.30 uur een 36-jarige man uit Laakdal. De man had een rijverbod met proeven opgelopen in het verleden. Hij reed nu met zijn voertuig zonder dat hij aan de voorwaarden voldeed om terug een voertuig te mogen besturen.