Bestuurder zonder geldig rijbewijs tracht identiteit van passagier op te geven Kristien Bollen

17 februari 2020

Op de Turnhoutsebaan in Scherpenheuvel-Zichem trok een voertuig zondagnacht rond 1 uur de aandacht van de politie. Het voertuig reed op de linker rijstrook, tegen het tegemoet komend verkeer in. De 18-jarige bestuurder uit Diest legde een positieve alcoholtest af, voldoende om zijn rijbewijs gedurende 6 uur in te houden. De agenten stelden even later echter vast dat de bestuurder de identiteit van zijn 18-jarige passagier opgaf. De bestuurder zelf had namelijk nog geen rijbewijs. In opdracht van het parket werd het voertuig (van de vader van de passagier) geïmmobiliseerd en de nodige processen verbaal werden opgesteld.