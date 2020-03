Bestuurder onwel door alcohol Kristien Bollen

05 maart 2020

12u00 3

In de Pastoriestraat in Scherpenheuvel-Zichem controleerde de politie woensdag rond de middag een bestuurder. De bestuurder was onwel geworden. Uit verdere controle bleek dat de 71-jarige man uit Diest onder invloed van alcohol reed. Hij diende zijn rijbewijs af te geven voor de duur van zes uur.