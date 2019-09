Bestuurder onder invloed van alcohol en drugs veroorzaakt ongeval Kristien Bollen

23 september 2019

Op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem kwam het zondagochtend rond 4 uur tot een aanrijding tussen twee wagens. Beide wagens reden in de tegenovergestelde richting. Een van de wagens week af zijn rijstrook en kwam tijdens het kruisen in aanrijding met de tegenligger. Het aanrijdend voertuig werd bestuurd door een 40-jarige man uit Scherpenheuvel Zichem. Het andere voertuig door een 24-jarige vrouw uit Lubbeek. De 40-jarige man legde zowel een positieve alcoholtest als een positieve speekseltest (drugs) af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.