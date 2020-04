Bestuurder onder invloed en in bezit van drugs speelt rijbewijs kwijt Kristien Bollen

03 april 2020

18u08

In de Eikstraat in Scherpenheuvel-Zichem ging donderdag rond 23 uur een interventieploeg over tot de controle tot een voertuig. De 40-jarige bestuurder uit Scherpenheuvel-Zichem legde een positieve speekseltest (drugs) af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Hij bleek eveneens in het bezit te zijn van een kleine hoeveelheid cannabis en speed.