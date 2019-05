Bestuurder met voorlopig rijbewijs heeft mes op zak, minderjarige passagier in bezit attributen voor drugs Kristien Bollen

31 mei 2019

De aandacht van politieagenten werd woensdag rond 10.30 uur getrokken door een personenwagen die hen kruiste op de Groenstraat in Scherpenheuvel-Zichem. Het voertuig troffen ze even later aan Op ‘t Hof. De 19-jarige bestuurder had slechts een voorlopig rijbewijs en geen uitleg voor het mes dat in het portier van zijn wagen lag. Bij zijn 14-jarige passagier uit Scherpenheuvel-Zichem werden verschillende attributen gevonden die betrekking hadden op drugsgebruik.