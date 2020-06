Bestuurder met rijverbod vlucht voor politie en legt positieve drugtest af Kristien Bollen

02 juni 2020

17u45 1

Op de Stationsstraat in Scherpenheuvel-Zichem werd maandag rond 1 uur een bestuurder opgemerkt die zich verdacht gedroeg in het verkeer. De bestuurder trachtte de controle te ontlopen, maar kon nadien toch worden gevat. De 26-jarige man uit Holsbeek gaf te kennen dat hij wegreed omdat hij een rijverbod had. Hij legde ook een positieve speekseltest (drugs) af. De nodige processen-verbaal werden opgesteld.