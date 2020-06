Bestuurder met onaangepast rijgedrag blijkt positief en heeft geen rijbewijs Kristien Bollen

Op de Koekoekstraat in Scherpenheuvel-Zichem werd zaterdag rond 17 uur een bestuurder gecontroleerd omwille van zijn onaangepast rijgedrag. Uit de daarop volgende controle bleek dat de 33-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem geen houder was van een rijbewijs en tevens een positieve speekseltest (drugs) aflegde. Zijn voertuig werd in opdracht van het parket geïmmobiliseerd.