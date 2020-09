Bestuurder met lopend rijverbod dronken achter stuur Kristien Bollen

07 september 2020

Op de Tiensestraat in Scherpenheuvel-Zichem controleerde de politie zondag rond middernacht een 41-jarige bestuurder uit Aarschot. De man was duidelijk onder invloed van alcohol. Hij kon evenwel geen rijbewijs voorleggen omdat dit ingetrokken was als gevolg van een eerdere overtreding. Zijn voertuig werd dan ook afgesleept.