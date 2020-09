Bestuurder gewond aan schouder Kristien Bollen

22 september 2020



In de Bredeveldstraat in Scherpenheuvel-Zichem kwam het maandag rond 18 uur tot een aanrijding met gewonde . Een 20-jarige bestuurder uit Bekkevoort kwam aan hoge snelheid uit de richting Scherpenheuvel gereden . Uit de andere richting kwam een 33-jarige dame uit Scherpenheuvel-Zichem met haar auto . De man week uit naar rechts, kwam daarbij in de grasberm terecht, stuurde tegen naar links en kwam in dan in aanrijding met het andere voertuig . De wagen schoof verder door en raakte daarbij nog een ander geparkeerd voertuig . De brandweer moest de rijbaan komen zuiver maken . De bestuurster van het aangereden voertuig werd licht gekwetst aan de schouder .