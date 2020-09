Bestelwagen en aanhangwagen in beslag genomen Kristien Bollen

07 september 2020

20u45 0

De politie Demerdal-DSZ voerde zaterdag een verkeersactie uit tussen 8 en 17 uur. Zij kreeg eveneens bijstand van de sociale inspectiediensten. De actie paste in een verkeerscampagne gericht op het veilig gebruik van aanhangwagens en het vermijden van verlies van lading. In totaal werden 87 voertuigen gecontroleerd, waarvan een aantal een opmerking kregen en na kleine aanpassingen konden verder rijden: een bestelwagen en een aanhangwagen werden in beslag genomen ingevolge niet-verzekering, een bestuurder was niet in het bezit van het vereiste rijbewijs om met een zware aanhangwagen te rijden en een aanhangwagen die maximum (met lading) 750 kg mocht wegen bleek 1450 kg te wegen en moest ter plaatse worden afgeladen.

Er werden processen-verbaal opgesteld inzake het niet dragen van de gordel en gebruik van een GSM achter het stuur. Ook de sociale diensten stelden verschillende overtredingen vast inzake sluikwerk, invaliditeit, deeltijdse arbeid en tijdelijke werkloosheid.