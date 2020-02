Bert ‘Bettes’ Voordeckers klaar voor zijn comeback: “Mijn leven staat terug helemaal op rails!” Geert Mertens

03 februari 2020

11u41 4 Scherpenheuvel-Zichem Op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari maakt Bert ‘Bettes’ Voordeckers (53) zijn comeback als solozanger in Den Egger. In Bettes’ Soul Experience brengt hij klassiekers uit het genre in een eigen jasje. Sinds zijn deelname aan de Voice van Vlaanderen, die al dateert uit 2012, is er veel veranderd.

“Eigenlijk was ik twee jaar geleden al van plan om met een soulvoorstelling naar buiten te komen maar toen kwam Helmut Lotti met iets gelijkaardigs op de proppen”, lacht hij. “Daarom heb ik het even in de koelkast gestopt. Dit is echt een jongensdroom. Ik herinner me nog goed hoe ik vroeger aan de pick-up zat en plaatjes beluisterde van Percy Sledge, Marvin Gaye en The Temptations. Iedereen kent het warme timbre van mijn stem maar ik wil in deze voorstelling ook een andere Bert laten horen. Ik kan ook hoger zingen dan de meeste van mij verwachten.”

Special guests

Samen met negen topmuzikanten en drie extra gasten deelt hij het podium. “De namen van die special guests kan ik nog niet verklappen”, zegt hij. Of hij nog contact heeft met Koen Wauters, zijn coach tijdens de Voice? “Ik heb hem afgelopen zomer nog eens gezien op een feest van een gezamenlijke vriend in Zichem”, zegt hij. “Dat was tof. Ik zou hem nog eens een bericht moeten sturen…”

Het is niet de bedoeling om het bij deze twee concerten te houden. “Neen, deze voorstelling kan perfect in een intieme versie in kleinere clubs gebracht worden”, voegt hij eraan toe. “Het kan dan perfect Bettes’ Soul City of Bettes’ Soul Town genoemd worden. Ik weet dat het moeilijk gaat worden voor de mensen om te blijven zitten. Om af te sluiten vindt er een nu al legendarische afterparty plaats in de foyer van Den Egger en kunnen de benen los geschud worden.”

Dat het zolang geduurd heeft voor Bert met iets nieuws kwam, heeft meerdere redenen. “Ik voel me terug heel goed en ben supergemotiveerd”, zegt hij. “Mijn leven staat terug helemaal op rails na mijn scheiding. Ik heb terug een warm nest.”

Gevecht tegen kilo’s

Al blijft het wel een voortdurend gevecht tegen de kilo’s. In totaal speelde hij op enkele jaren tijd 82 kilo kwijt. “Ik woog net geen 200 kilo toen ik besloot om er iets aan te veranderen”, licht hij toe. Koen Wauters fungeerde daarbij als trigger toen hij, tijdens een live-uitzending, over het overgewicht van Bert begon. “Op mijn laagste stond ik op 118 kilo, ondertussen is het terug opgelopen tot 130…”, lacht hij. “Ah, ik drink af en toe eens graag een Duvel, maar ik let er op. Tegen de show hoop ik opnieuw tien kilo af te vallen.”

Bert heeft de voorbije jaren ook afscheid moeten nemen van enkele dierbaren. “In oktober 2018 verloor ik mijn moeder”, licht hij toe. “Eind vorig jaar een tante, begin dit jaar een andere tante en afgelopen week een nonkel. Het mag nu echt wel stoppen...”

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari in de Rode zaal van Den Egger. De toegangsprijs bedraagt 18 euro. Meer info en kaarten zijn verkrijgbaar via www.denegger.be.