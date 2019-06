Berm gemaaid dag nadat motorrijder verongelukt Kristien Bollen

03 juni 2019

18u38 13

In de Weefbergstraat in Averbode kwam zondagavond een 27-jarige motorrijder om het leven. Michaël Van Caneghem was rond 18.45 uur vertrokken van een feestje en reed vermoedelijk omstreeks 19 uur in de Weefbergstraat in de richting van Averbode. Hij droeg geen helm. De motorrijder moet om onbekende reden de controle over zijn stuur zijn kwijtgeraakt. Hij werd weggeslingerd en zijn lichaam belandde in de gracht aan de rechterkant van de weg. Rond 21 uur werd zijn levenloze lichaam gevonden door een toevallige voorbijganger. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval uit te klaren. Volgens zijn eerste bevindingen waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

Niemand zag slachtoffer in de gracht

“Rond iets voor negen uur belde hier een fietser aan” vertelt een bewoner van de Weefbergstraat. “Die had in de gracht een licht opgemerkt en was gestopt. Pas na goed kijken door en over het hoge gras en onkruid, zag die een motor en het slachtoffer liggen. De fietser kwam hier aanbellen om de hulpdiensten te alarmeren. Nadat we de hulpdiensten hadden verwittigd snelde ik naar buiten en dook in de gracht. De jongeman lag met zijn gezicht in het slijk van de beek. Zijn hoofd tilden we op, maakten de luchtwegen vrij en hielden hem met zijn gezicht uit het water tot de hulpdiensten ter plaatse waren. Helaas kon geen hulp meer baten.” Hoe lang het slachtoffer dus juist in de gracht lag is niet duidelijk. “Door het hoge bermbegroeiing was het niet te zien dat daar iemand lag. Had die fietser het licht van de motor niet opgemerkt had en gestopt was en verder zocht, ....ik mag er niet aan denken. Toeval of niet, maar deze namiddag is men net de bermen komen maaien. Hadden die er zo gisterenavond bijgelegen, had de eerste passant meteen opgemerkt dat daar een motorrijder lag.”

Rustige rechte baan

Ook voor de buurtbewoners is het niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Niemand, maar dan ook niemand in de straat heeft een abnormaal of luid lawaai gehoord die avond. “Volgens mij kan die niet echt snel gereden hebben. Als hier een motor tegen hoge snelheid doorkomt hoor je wel degelijk een scherp lawaai. Dat hebben we zondagavond niet opgemerkt, we waren de hele avond thuis. Ook geen ander lawaai van gierende banden of piepende remmen. “

Niet enkel voor de buurtbewoners zijn er nog vele onbeantwoorde vragen, vooral ouders en familie van Michaël kunnen het niet vatten wat er is gebeurd die avond. “Bij hem thuis was er een klein feestje geweest; nadien wilde hij nog een kleine rit rond de blok met zijn motor gaan doen. Tja, geen helm, ... even rustig uitwaaien na die warme dag ?” zucht zijn vader. “Michaël was een ervaren motorrijder. Bijna dagelijks reed hij hiermee naar zijn werk bij Van Hool. Enkel als het slecht weer was nam hij de wagen. Zo een kort ritje maken om even te ontspannen deed hij wel vaker.”

Familie gaat zelf zoeken

Even een kleine rit maken dus. Maar toen Michaël enige tijd later niet thuis kwam, alarmeerde zijn vriendin de familie. “Ik kreeg een telefoontje van haar dat Michaël nog niet terug was. Even twijfelden we of hij niet een ‘grotere toer’ was gaan maken, maar dat zou hij wel gezegd hebben. Dus zijn we zelf maar beginnen zoeken. Het erge is dat Michaëls zus tijdens de zoektocht op de plek van het ongeval is doorgekomen, maar ook zij heeft haar broer niet gezien in de gracht door het hoge gras.”

Pas later op de avond, nog steeds aan het zoeken naar Michaël, kruiste zijn zus de hulpdiensten. “Ik ben hen gevolgd, ik had zo een raar gevoel. Ik wist dat het voor mijn broer was. Uiteindelijk bleek het dus in de Weefbergstraat te zijn, de straat net achter zijn huis waar ik al was gaan zoeken.”

Juiste omstandigheden

Voor de familie is het dus onduidelijk dat het ongeval op die plek gebeurde. “Een rechte weg... Hoe kan hij daar nu in de gracht zijn terecht gekomen”. zegt zijn vader met betraande ogen. “Volgens mij is hij mogelijk moeten uitwijken voor een tegenligger en zo de controle verloren.”

De familie blijft dus achter met vele onbeantwoorde vragen . “Bijna onmogelijk dat niemand iets gezien heeft. We weten niet of er nog hulp had kunnen baten als Michaël eerder gevonden was. Het is natuurlijk een wrang gevoel dat vandaag de bermen gemaaid zijn.”