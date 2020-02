Bejaarde lichtgewond bij aanrijding Kristien Bollen

13 februari 2020

Op het kruispunt van de Mannenberg met de IJsbergstraat in Scherpenheuvel- Zichem kwam het woensdagmiddag rond 12 uur tot een aanrijding. Een wagen, bestuurd door een 45-jarige man uit Tienen, volgde de Mannenberg in de richting van Rillaar. De tegenpartij, een 79-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, volgde de IJsbergstraat uit de richting van de Keiberg. Aan het kruispunt reed deze laatste rechtdoor en hierbij kwam het tot de aanrijding. De 79-jarige man raakte lichtgewond. Hij werd naar het AZ in Diest gebracht voor verzorging. De 45-jarige bestuurder bleef ongedeerd.