Bedank ‘Control cruisers’ Geert Mertens

24 september 2019

Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s… chauffeurs die onze straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook Scherpenheuvel-Zichem blijft er helaas niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen woord: control cruiser. En iedereen krijgt de kans om de control cruisers in hun straat te bedanken.

“De nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde”, aldus schepen van Mobiliteit Nico Bergmans (Open Vld). “Hun bevraging leerde dat de grote meerderheid van de chauffeurs bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig hebben. Bovendien leerde het onderzoek dat één op de vier mensen graag actief de automobilisten die het rustig aan doen, wil bedanken.”

Alle control cruisers in Vlaanderen zullen in oktober in een grootschalige campagne bedankt worden. Niet alleen met grote borden langs autosnelwegen en gewestwegen, maar ook in de straten waar het er echt toe doet: de jouwe. “Daarvoor ontwikkelde de VSV borden die inwoners aan hun raam kunnen hangen. Borden waarmee je alle voorbeeldige chauffeurs in je straat kan bedanken.”

Scherpenheuvel-Zichem wil deze campagne ondersteunen en verdeelt daarom 100 borden. Om de campagne te versterken, zal de lokale politie tijdens de maand oktober gericht op snelheid controleren. Zo kunnen we de chauffeurs in uw straat samen aanmoedigen om zich aan de snelheid te houden. Aan het onthaal kan je jouw gratis exemplaar afhalen.