Averbode krijgt door coronacrisis tijdelijk sterrenrestaurant Kristien Bollen

24 mei 2020

17u19 4 Scherpenheuvel-Zichem Restaurant Colette met sterrenchef Thijs Vervloet plaatste een opmerkelijk bericht op hun website. De zaak hoopt om op 10 juni te kunnen heropenen al beseft men goed dat dit onder strikte voorwaarden zal moeten gebeuren. De veilige afstand van minstens 1,5 meter zal allicht de belangrijkste maatregel zijn. Op hun website laat men weten dat dat op hun huidige locatie aan de Sint-Lambertuslaan in Westerlo onmogelijk is om dan ook nog voldoende rendement halen.

Toch niet meteen treuren, want op de site laat men meteen ook goed nieuws weerklinken. “Daarom hebben wij gedurende de zomermaanden tot maandag 14 september een nieuwe schitterende locatie gevonden met name het Paviljoen aan de vijvers te Averbode. In deze prachtige groene omgeving aan de vijvers verwennen wij elke avond 40 gasten volledig conform social distancing en de opgelegde maatregelen. Een ruim terras volledig in een groene omgeving waarbij elke gast kan genieten van een complete Restaurant Colette ervaring” staat er te lezen. Die accommodatie heeft een schitterend uitzicht op het privédomein dat eigendom is van Golazobaas Bob Verbeeck.

De coronacrisis zorgt er dus voor dat Averbode er plots een sterrenzaak bij heeft. Restaurant Colette heeft één Michelin ster en een waardering van 16/20 voor Gault-Millau.