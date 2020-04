Averbode heeft 500 nieuwe inwoners: de schapen van herder Bart van Natuurpunt ddh

28 april 2020

13u53 2 Scherpenheuvel-Zichem Wanneer je in Averbode gaat wandelen, kan je momenteel een kudde schapen tegenkomen die vorige week verhuisden vanuit Herselt. De schapen zijn eigendom van Natuurpunt.

Burgemeester Manu Claes kwam de kudde onlangs tegen tijdens een van zijn wandeltochten. “In Averbode is er een schapenstal met een herder van Natuurpunt. Het gaat om zo’n 500 schapen en blijkbaar gelden voor hen de social distancingregels niet”, lacht de burgemeester.

Bart Govaerts is de herder van Natuurpunt die de schapen hielp verhuizen. “Die verhuis gaat gewoon over de weg. Vooraan en achteraan loopt een herder met een goed opgeleide hond. De verhuis over een afstand van een tiental kilometer verliep vlot en de schapen blijven nu op de heide tot september. Tegen dan is de heide ook leeg en valt er niets meer te eten”, legt de herder uit die zelf groot geworden is op een boerderij. “Ik heb ook nu zelf een boerderij met schapen. De band met de dieren en de natuur is het mooiste wat er is”. De schapen helpen bij de ontwikkeling van de natuur – “er is geen heide zonder herder en geen herder zonder heide” - maar hebben ook een andere functie. “De dieren worden ingezet als een soort therapie voor mensen die het moeilijk hebben en niet goed in hun vel zitten. Bij de schapen komen ze blijkbaar tot rust”, weet Govaerts.

Honden aan de leiband

Wie de schapen wil bewonderen, vindt de kudde in de buurt van de schaapskooi ter hoogte van de Nieuwstraat 71 in Averbode. “Ze mogen mij ook altijd een berichtje sturen via facebook en dan laat ik hen wel weten waar we op dat moment precies vertoeven. Mensen met honden moeten hun dieren aan de leiband houden en natuurlijk moet je niet beginnen brullen in de buurt van de beesten. Gelukkig respecteert iedereen de regels goed”, besluit de herder.