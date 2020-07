Automobilisten onder invloed trekken met vreemd rijgedrag aandacht van politie Kristien Bollen

09u43 0 Scherpenheuvel-Zichem De politie Demerdal-DSZ heeft vrijdagnacht twee bestuurders betrapt die reden onder invloed. Ze trokken de aandacht van de politie door hun onaangepast rijgedrag.

De politie merkte vrijdag rond 23.20 uur een zwalpende wagen op in Zichem . Na controle bleek de bestuurder, een 35-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Later die nacht, rond 1 uur, viel een andere bestuurder op door zijn vreemde rijgedrag. De bestuurder, een 45-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, had te veel alcohol gedronken en ook hij moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven .