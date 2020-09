Automobiliste gewond aan schouder na botsing Kristien Bollen

22 september 2020

19u16 2

In de Bredeveldstraat in Scherpenheuvel-Zichem is maandag rond 18 uur tot een gewonde gevallen bij een botsing. Een 20-jarige bestuurder uit Bekkevoort kwam tegen hoge snelheid uit de richting Scherpenheuvel gereden. Uit de andere richting kwam een 33-jarige automobiliste uit Scherpenheuvel-Zichem. De man week uit naar rechts, kwam in de grasberm terecht, rukte zijn stuur om naar links en botste toen tegen de andere auto. De wagen schoof verder door en raakte nog een ander geparkeerde auto . De brandweer moest de rijbaan komen kuisen. De automobiliste raakte lichtgewond aan de schouder.