Automobilist knalt tegen betonnen verlichtingspaal Kristien Bollen

06 juli 2020

Een 31-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem is vrijdag rond 15.30 uur met zijn wagen tegen een betonnen verlichtingspaal geknald in de Sprinkhaanstraat in Averbode. Vermoedelijk raakte hij de stoeprand, waardoor hij de controle over zijn stuur verloor. De bestuurder bleef ongedeerd, maar zijn wagen raakte zwaar beschadigd. De verlichtingspaal knakte af door de klap.