Auto rijdt in op koerier, man zwaargewond Kristien Bollen

27 mei 2020

11u43

Op de Westelsebaan in Scherpenheuvel-Zichem vond dinsdag rond 14 uur een aanrijding plaats tussen twee voertuigen. Eén van de voertuigen stond op het moment van de aanrijding stil op de rijbaan. De bestuurder, een 33-jarige koerier uit Heusden-Zolder, stond achter zijn voertuig en was bezig met een laad- en losactiviteit. Het tweede voertuig werd bestuurd door een 28-jarige vrouw uit Westerlo. Zij reed in op het stilstaande voertuig. De 33-jarige man kwam hierdoor gekneld te zitten tussen beide voertuigen en moest zwaar gekwetst worden overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven.