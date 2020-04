Agent werkonbekwaam bij interventie waar drie mannen op dak van feestzaal zitten Kristien Bollen

08 april 2020

Politie Demerdal-DSZ kreeg woensdagnacht rond 0.30 uur de melding dat er drie mannen op het dak zaten van de feestzaal Concordia in Testelt. De agenten bemerkten bij hun aankomst dat er één persoon zich achter een voertuig probeerde te verstoppen. In een poging om hem te intercepteren kon hij zich losrukken en hierbij werd één inspecteur gewond met werkonbekwaamheid tot gevolg. Hij kon ontkomen door de slagbomen van de overweg te negeren. Hij liet een rugzak en een motorhelm achter. Van de andere twee was geen spoor meer. Er wordt een onderzoek ingesteld.