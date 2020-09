Agent krijgt slag in gezicht bij tussenkomst ruziemaker Kristien Bollen

21 september 2020

19u13 0

De politie Demerdal-DSZ moest zaterdag rond 19.30 uur tussenkomen in de Elenstraat in Scherpenheuvel-Zichem bij een ruzie tussen twee dronken mannen met betrekking tot een dronken vrouw. Een politieman kreeg daarbij een slag in het gezicht waarna de 61-jarige man uit Aarschot de nacht in de cel mocht doorbrengen