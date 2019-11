Afvalophaler Wesley hoor je niet klagen: “Ik zou me geen betere job kunnen wensen” Vanessa Dekeyzer

21 november 2019

17u35 0 Scherpenheuvel-Zichem Het was bibberen vanochtend in de vrieskou, maar afvalophaler Wesley Lemmens hoorde je niet klagen tijdens zijn ronde donderdagochtend in Scherpenheuvel-Zichem. Hij doet zijn job altijd graag. “Ik zou niets liever willen doen.”

Het is de vierde Week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter. Bij hitte, regen of vrieskou zijn 150 EcoWerf-ophalers dagelijks op de baan om het afval op te halen in de regio Oost-Brabant. Eén daarvan is Wesley. “In 2001 ben ik als afvalophaler aan de slag gegaan. Op dat ogenblik was ik werkloos en een kameraad van mij stelde me deze job voor. Toen dacht ik vooral: werk is werk. Maar sinds de eerste dag doe ik mijn werk met super veel plezier. Ik ben altijd buiten, ik heb goede collega’s en een leuk sociaal contact met mensen. Er wordt al eens gezeverd en gelachen en dat moet ook.” Maar Wesley moet wel elke ochtend om 5.30 uur opstaan. “Dat vind ik niet erg. Ik ben dat intussen goed gewoon. En ja, het is geen licht werk, maar ook dat stoort me niet. Ik zie het eerder als een goede fitnessbeurt.”

Verbaal agressief

Maar uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval is wel gebleken dat het afgelopen jaar bijna 9 op 10 recyclageparkwachters en afvalophalers met verbale of fysieke agressie te maken kregen. “Soms komt er inderdaad al eens iemand van de bestuurders verbaal agressief uit de hoek, maar al bij al valt dat, wat mij betreft, goed mee. We worden wel geconfronteerd met steeds drukker verkeer. Ik probeer steeds alles goed in de gaten te houden. Gelukkig heb ik nog niets voor gehad.”

De afvalophalers krijgen volgens de rondvraag gelukkig ook al eens een compliment. Eén op de drie afvalophalers krijgt minstens één keer per week een compliment. Om dat cijfer deze week wat op te krikken, kroop Kamagurka in zijn pen en maakte een tekening voor de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Met die tekening kunnen inwoners nog tot en met 24 november ‘dankjewel’ zeggen. “We vernemen van onze laders en chauffeurs dat ze al veel attenties gekregen hebben deze week”, zegt Ellen Jacobs van Ecowerf. “Leuk om te weten dat de inwoners hun werk weten te appreciëren.”