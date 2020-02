Achterbouw vat vuur, brandweer kan woning vrijwaren Kristien Bollen

12 februari 2020

19u36 0

Aan de Turnhoutsebaan in Okselaar in Scherpenheuvel-Zichem brak dinsdagnamiddag rond 17.30 uur een rand uit in een achterbouw. Bij aankomst van brandweer dreigden de vlammen over te slaan op de woning. De spuitgasten konden dit voorkomen en de woning werd gevrijwaard.maar liep wat rookschade op. De bewoners en hun twee honden hadden zich tijdig in veiligheid kunnen brengen. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een technisch defect.