700 inwoners tekenen present op eerste nieuwjaarsdrink Kristien Bollen

06 januari 2020

De stad Scherpenheuvel organiseerde voor het eerst een nieuwjaarsdrink voor zijn inwoners. Deze ging zondag door op de Zuidervest, recht tegenover het gemeentehuis. Een vrij eenvoudige formule : enkele tentjes met warme choco, soep en wat drank. Eenvoudig of niet, bijna 700 inwoners kwamen hiervoor opdagen. Meer dus dan gehoopt. “De weergoden waren ons die dag wel goedgezind”, zegt de burgemeester Manu Claes. “Onze inwoners hebben hier toch blijkbaar van genoten, van die eerste nieuwjaarsreceptie. Het enthousiasme was groot. Mensen konden wat bijpraten of elkaar leren kennen. Op deze manier op het nieuwe jaar klinken is zeker voor herhaling vatbaar.”