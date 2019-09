70 in zone 30 : “Op weg naar loopwedstrijd” Kristien Bollen

29 september 2019

18u48

Een voertuig kruiste zaterdag in de vooravond aan een hoge snelheid politie op de Molenstraat in Scherpenheuvel. Even later registreerden politie op de Markt in Zichem een datzelfde voertuig aan een snelheid van 70km/uur in de zone 30. De bestuurder was onderweg naar een loopwedstrijd.