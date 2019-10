65-Plussers blazen positief Kristien Bollen

14 oktober 2019

16u41 0

Ter hoogte van het Station in Zichem controleerde politie vrijdagavond tussen 20.30 en 22 uur 216 bestuurders. Een 65-jarige man uit Herselt had te diep in het glas gekeken en kreeg een rijverbod van zes uur. Ook een 75-jarige vrouw uit Molenstede bleek te veel gedronken te hebben en kreeg een rijverbod van drie uur.