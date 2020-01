50.390 euro om ALS uit de wereld te helpen Geert Mertens

19 januari 2020

13u02 0

Het festival Lolands schenkt dit jaar niet minder dan 50.390 euro aan het ALS Laevers fonds. Dat heeft als doel het onderzoek van professor Van Damme aan de KU Leuven naar de verschrikkelijke ziekte financieel te ondersteunen. Het fonds werd in 2012 opgericht door Lorenz ‘Lo’ Laevers toen hij al aan de ziekte leed.

“Een fantastisch bedrag dat we dit jaar kunnen wegschenken om het onderzoek verder te steunen”, klinkt het bij de organisatie. “Nooit hebben we zo’n bedrag kunnen doneren. Dit brengt het totaal op meer dan 291.000 euro. Op die manier kunnen we samen ALS de wereld uit helpen.”

De jongste editie van het festival werd het succes. Er was een metaldag met onder meer de lokale helden van Capital Scum en Channel Zero. Ook de Clement Peerens Explosition, Laura Tesoro en Laston & Geo waren afgelopen september van de partij.