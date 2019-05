5.000 lopers tussen Tongerlo en Averbode krijgen applaus van de broertjes Borlée Tom Van de Weyer

30 mei 2019

18u10 0 Scherpenheuvel-Zichem De Abdijentocht tussen Tongerlo en Averbode kon op Hemelvaartsdag rekenen op 5.000 deelnemers. “Een record”, zegt Thomas Huyberechts van organisator Golazo. “Het weer was droog en niet al te warm, ideaal om te lopen.”

Dit jaar was het domein De Vijvers in Averbode de aankomstplaats van de 16 kilometer door het bosrijke Merodegebied. De helft van de deelnemers legde het parcours wandelend af, de andere helft al lopend tegen de tijd. Voor het eerst was er ook een langere wandeling mogelijk van 34 kilometer, met start en aankomst bij De Vijvers. 520 deelnemers schreven hiervoor in.

De broers Jonathan en Dylan Borlée, twee van de Belgian Tornado’s, reikten op het podium de prijzen uit voor de snelste dames en heren. De winnaars kregen een fles abdijbier van Tongerlo, al had een fles Averbode ook niet misstaan. Organisator Golazo, dat eigenaar is van het recreatiedomein, stelde de grote privéparking voor de gelegenheid gratis open.