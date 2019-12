250 euro voor vzw Huize Sint-Vincentius Geert Mertens

22 december 2019

De N-VA afdeling van Scherpenheuvel-Zichem steunt de Warmste Week en schenkt een bedrag van 250 euro aan de vzw Huize Sint-Vincentius, beter gekend als de voedselbank.

“Onze partij doet jaarlijks mee aan deze actie, maar dit jaar mochten de N-VA-afdelingen zelf een goed doel uitkiezen. Wij kozen voor een lokale vereniging met een warm hart voor mensen die een extraatje nodig hebben”, stelt afdelingsvoorzitter Benny Vangelder. “Daarom is de keuze gevallen voor vzw Huize Sint Vincentius, want tijdens deze eindejaarsperiode kunnen zij allicht een duwtje in de rug gebruiken.”

“Vanuit onze afdeling is er een sterk sociaal engagement, en met de warmste week, en de feestdagen die eraan komen, kan onze steun op sommige feesttafels voor dat extraatje zorgen”, aldus gemeenteraadslid Alessia Claes. Als Vlaams Parlementslid geeft zij eveneens steun.