230.000 euro Vlaamse steun voor de verenigingen. ddh

02 juni 2020

19u22 0 Scherpenheuvel-Zichem Ook Scherpenheuvel-Zichem krijgt Vlaamse steunt voor haar verenigingen, in totaal zo een 230.000 euro.

De Vlaamse overheid heeft zo een 87 miljoen veil om de verenigingen in Vlaanderen te helpen en Scherpenheuvel-Zichem krijgt daar 230.000 euro van. “Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen en dat lukt nu niet”, zegt burgemeester Manu Claeys die blij is met het initiatief.